Андрей Турчак: Все взятые социальные обязательства будут выполняться в полном объеме

15:44, 09 марта 2017, ПАИ

Все взятые социальные обязательства будут выполняться в полном объеме, заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак 9 марта на заседании коллегии регионального управления соцзащиты населения, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона назвал социальные выплаты первостепенным вопросом. По его словам, несмотря на сложный бюджет 2016 года, практически со всеми поставленными в социальной сфере задачами получилось справиться. Он выразил надежду, что это удастся сделать и в 2017-м.

Андрей Турчак обратил внимание на увеличение объема средства соцподдержки и сообщил, что ее получили более 300 тысяч граждан.

Также он напомнил, что до 1 мая необходимо реализовать право на квартиры 25 нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

«Все наши социальные работники находятся на передовой и день, и ночь, работают в напряженном режиме, отвечают на все вопросы граждан», - сказал Андрей Турчак и выразил благодарность за их труд.

