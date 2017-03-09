В псковском СИЗО нарисовали стенгазету под звуки классической музыки

15:36, 09 марта 2017, ПАИ

Для несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 прошел классный час «С праздником весны - женским днем 8 Марта!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие подготовила и провела классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. По ее словам, для ребят был организован просмотр документального фильма «8 Марта - узнай про этот праздник все», из которого им стали известны история появления и значение этой даты, традиции празднования и поздравления женщин в разных странах мира.

В ходе классного часа, под звуки классической музыки, учащиеся нарисовали поздравительную стенгазету в честь Международного женского дня.

«В этот день мы поздравляем женщин с 8 Марта. Ни в один другой день не увидишь на улицах такого количества мужчин с цветами, как в этот. Без такого праздника жизнь человечества была бы намного скучнее. Давайте скажем «спасибо» бабушкам, матерям, сестрам, подругам, одноклассницам за то, что они есть и радуют нас своей красотой», - подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.