В Пскове разработают план развития Дома офицеров

15:53, 09 марта 2017, ПАИ

9 марта глава Пскова Иван Цецерский посетил муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Поездка стала продолжением встречи с директором учреждения Александром Ильенко, руководителем танцевальной студии «Русские узоры» Ириной Казимир и мамой одной из воспитанниц. Причина обращения родителей - неудовлетворенность материально-технической базой помещений, в которых занимаются дети.

Дополнительно в выездном заседании приняли участие начальник Управления культуры администрации города Юрий Мартынов, сотрудники Дома офицеров, представители родительского комитета студии.

Участники встречи осмотрели раздевалки для мальчиков и девочек, танцевальный зал студии на втором этаже и примыкающий к нему пустующий зал, в котором раньше размещался ночной клуб. Глава Пскова указал на то, что подобное помещение не может быть не задействовано: «Зал большой, его надо вводить в работу и делать дневное освещение». По словам Ирины Казимир, в танцевальном зале ее студии очень холодно во многом потому, что окна в соседнем пустом зале заделаны не капитально, пропускают холодный воздух. Ещё одно неудобство - скользкие полы.

И. Цецерский отметил, что материально-техническая база Дома офицеров хорошая, но ветхая. При этом некоторые кружки приносят дополнительный доход. «Усилия коллективов требуют обязательной поддержки», - заключил он и поручил составить план развития бюджетного учреждения с учетом мнений руководителей кружков.