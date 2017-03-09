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Соцсфера

Более 22 тысяч псковских пенсионеров получили срочные соцуслуги в прошлом году

В рамках стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, рассчитанной до 2025 года, в 2016 году срочные социальные услуги получили более 22 тысяч  пенсионеров в Псковской области. Об этом сообщил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения региона Армен Мнацаканян на заседании коллегии по итогам прошлого года 9 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Армен Мнацаканян проинформировал участников заседания, что в минувшем году соцработники совершили 671 выезд, в том числе в отдалённые населённые пункты. В результате необходимое обслуживание получили 4 тыс. 269 человек.

Кроме того, в 2016 году в регионе работало социальное такси, которое совершило  20 тыс. 151 выезд.

По словам Армена Мнацаканяна, также в области заработал пилотный проект «Система «Забота», которая оказывает широкий спектр услуг для пожилых людей и инвалидов. За год в Пскове и Псковском районе были оказаны 1 тыс. 137 различных услуг.

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