В Пскове через несколько дней вскроется река Великая
Предположительно, через 3-5 дней вскроется река Великая в Пскове, заявил заместитель председателя комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова Владимир Лещинский на координационном совещании 9 марта. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Владимир Лещинский отметил, что в местах возможного выхода граждан на лед планируется устанавливать заграждения.
«Половодье в этом году раннее, прогнозируется во второй декаде марта. Угрозы подтопления нет», - сказал он.