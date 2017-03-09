В Пскове через несколько дней вскроется река Великая

16:36, 09 марта 2017, ПАИ

Предположительно, через 3-5 дней вскроется река Великая в Пскове, заявил заместитель председателя комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова Владимир Лещинский на координационном совещании 9 марта. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Лещинский отметил, что в местах возможного выхода граждан на лед планируется устанавливать заграждения.

«Половодье в этом году раннее, прогнозируется во второй декаде марта. Угрозы подтопления нет», - сказал он.

