Игорь Калашников о дорогах Пскова: Мы пока ещё ни одну машину не утопили, как в других регионах

15:42, 09 марта 2017, ПАИ

«Всех волнует ситуация с дорогами», - заявил глава администрации Пскова Игорь Калашников на городском координационном совещании по итогам февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Надо смотреть телевизор: мы пока еще ни одну машину не утопили, как это происходит в некоторых других регионах», - подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что ямочный ремонт в том варианте, в котором это возможно сейчас, выполняется, и пояснил, что причиной разрушения асфальтового покрытия стали погодные условия. «120 раз за зиму температура переходила через 0, а это плохо сказывается на дорогах», - пояснил Игорь Калашников и добавил, что из-за отсутствия снега почва промерзла на глубину до 85 сантиметров.

Глава Пскова Иван Цецерский также заметил, что ямочный ремонт делается, «чтобы хоть как-то поддержать дороги в приемлемом состоянии», но в не очень хороших погодных условиях. «Асфальт сошел вместе со снегом», - констатировал он.

Глава города также сообщил, что сейчас разрабатываются меры по капитальному ремонту дорожного покрытия в городе и завтра план ремонта будет представлен губернатору. «Надеемся на финансовую поддержку», - сказал он.

Кроме того, Иван Цецерский проинформировал, что Управление городского хозяйства с каждым депутатом городской Думы по одномандатному округу проводит согласование по благоустройству дворов на текущий год и на следующей неделе сводный план работ должен быть готов. В этом году, по его словам, планируется отремонтировать порядка 100 дворов, что в два раза больше, чем в предыдущие годы.

«К Ганзе хотим отремонтировать все дворы. Такие вот амбициозные планы ставим. Особенно это касается центра Пскова, который будет подлежать отдельному инспектированию», - заключил глава города.