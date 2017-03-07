В Пскове уменьшилось количество ДТП с участием детей

15:43, 09 марта 2017, ПАИ

В Пскове уменьшилось количество ДТП с участием детей. В прошлом году таковых было девять, в 2017-м — одно. Об этом сообщил начальник УГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 9 марта на координационном совещании по итогам февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В целом, как доложил В. Папорт, аварийность на дорогах Пскова снизилась на 15,5%, число раненых в результате ДТП - на 9,4%. Самыми аварийными днями недели он назвал вторник и пятницу, с 15:00 до 21:00.

Также руководитель ведомства сообщил, что к административной ответственности привлечены 5,5 тысяч участников дорожного движения, в том числе 600 пешеходов, выявлены 100 пьяных водителей, 13 из попались сотрудникам ГИБДД повторно.

Кроме того, выступил представитель городского УМВД, который сообщил, что за два месяца преступность в Пскове снизилась на 4%.

