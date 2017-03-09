Еще 10 псковских студентов-сирот получат поддержку от Общества помощи русским детям

16:49, 09 марта 2017, ПАИ

Еще 10 студентов-сирот Псковской области получат помощь в рамках Международного проекта стипендиальной поддержки Псковского областного отделения Российского детского фонда, поддержанного благотворителями из некоммерческой корпорации «Общество помощи русским детям» (The Russian Children’s Welfare Society, США). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

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С января 2017 года Совет директоров ОПРД принял решение увеличить количество поддерживаемых стипендиатов на 10 человек, для отбора которых был устроен конкурс среди самых ответственных, творчески и социально активных претендентов. По его результату в проект включены новички – студенты-сироты различных факультетов Псковского государственного университета и Колледжа ПсковГУ, а также студентка Великолукского лесотехнического колледжа.

Таким образом, количество стипендиатов ОПРД в Псковской области достигло 30. Все они при условии хорошей успеваемости и выполнения правил проекта до окончания своего обучения ежемесячно получают именную образовательную стипендию в размере 100 долларов (в рублевом эквиваленте).

Также в рамках стипендиального проекта сотрудники Псковского детского фонда ведут социально-психологическое сопровождение стипендиатов и помощь в преодолении жизненных трудностей.



«Существенная материальная поддержка нуждающихся студентов в рамках стипендиального проекта – это возможность без дополнительных подработок приобретать канцелярские товары, оплачивать профессиональные курсы, оборудовать учебное место и улучшить условия обучения и своей жизни. По признанию самих стипендиатов, проект им важен не только своей финансовой составляющей, но и фактором психологической и моральной поддержки, осознания своей нужности и веры помощников в их успех», - отметили в Детском фонде.

Напомним, что Общество помощи русским детям было основано русскими эмигрантами и в 2016 году отметило свое 90-летие. Благодаря содействию ОПРД в 2003 году с поддержки трех студентов-сирот началась история стипендиального проекта Псковского детского фонда в рамках долгосрочной программы постинтернатного сопровождения выпускников сиротских учреждений.

К 2017 году стипендиальный проект насчитывает уже 91 стипендиата благодаря присоединению к нему голландского благотворительного фонда «Rusland Direct», австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и частных норвежских благотворителей.