Иван Цецерский: Вопрос о приватизации муниципальных аптек не закрыт

15:50, 09 марта 2017, ПАИ

«Вопрос о приватизации муниципальных аптек не закрыт», - заявил глава Пскова Иван Цецерский на координационном совещании по итогам февраля, которое он провёл сегодня, 9 марта.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава города подчеркнул, что сейчас прорабатывается оптимальный вариант поддержки аптек.

Напомним, что необходимость проведения приватизации муниципальных аптек продиктована требованиями федерального закона № 44. В соответствии с этим документом, аптека, являющаяся муниципальным предприятием, обязана проводить закупки лекарственных препаратов по международному непатентованному названию, то есть она не сможет продавать популярные среди населения лекарства, приведет к снижению конкурентоспособности аптеки.

В начале февраля Иван Цецерский провёл совещание по данному вопросу, на котором было принято решение отложить его рассмотрение до весны, поскольку в Государственной Думе рассматривается новый законопроект, который предусматривает исключение государственных и муниципальных предприятий, занимающихся фармацевтической деятельностью, из числа тех, кто должен следовать 44-му федеральному закону.