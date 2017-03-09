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Общество

Иван Цецерский попросил начальника псковского гарнизона навести порядок на «военных» территориях

Глава Пскова Иван Цецерский обратился к начальнику псковского гарнизона, командиру 76-й дивизии ВДВ Алексею Наумцу с просьбой организовать порядок на землях, которые находятся в ведении военных, в ходе предстоящих субботников.

Такое заявление он сделал на городском координационном совещани по итогам февраля, которое проходит сегодня, 9 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Все мы живем в одном городе» - добавил глава Пскова. 

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