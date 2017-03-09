Глава Пскова: По дорогам стыдно что-то объяснять

16:01, 09 марта 2017, ПАИ

«По дорогам стыдно что-то объяснять», - заявил глава Пскова Иван Цецерский на координационном совещании по итогам февраля, которое он провёл 9 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Объяснять, что недостаточно средств? Это никого не волнует. Будем с коллегами-депутатами применять наши резервы из доходной части», - сказал Иван Цецерский.

Он добавил, что ямы на улицах города должны быть заделаны в течение одного-полутора месяцев.