Новая школа должна стать флагманом в образовании города - Иван Цецерский

16:05, 09 марта 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский надеется, что новая школа станет флагманом в образовании города, наряду с Педагогическим комплексом. Об этом он сказал 9 марта на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Детей в новую школу уже набрали», - сказал он и отметил ажиотаж со стороны родителей при записи детей в новое учебное заведение.

Иван Цецерский подчеркнул, что набор учеников в школу осуществляется в рамках законодательства, а не по воле управления образования.

Напомним, что новая школа возводится на средства федерального бюджета дальнем Завеличье, на территории деревни Борисовичи, примыкающей к границам города. Она должна начать работу в сентябре 2017 года.