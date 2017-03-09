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Общество

В 2018 году в Пскове остановят водозабор из реки Великой

В 2018 году будет прекращен водозабор из реки Великой и в квартиры псковичей вода будет поступать только из подземного водозабора. Об этом сообщил глава города Иван Цецерский 9 марта на координационном совещании, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский рассказал, что в настоящее время идут заключительные процедуры в Минстрое РФ, ожидается издание поставновления правительства РФ о финасировании второго этапа модернизации Горводоканала Пскова на сумму свыше 300 млн рублей.

«Эта сумма пойдет на завершение подключения всех скважин подземного водозабора. Работы планируется завершить в 2018 году», - сказал глава Пскова.

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