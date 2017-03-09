Владимир Путин снял с должностей десять генералов-силовиков

16:21, 09 марта 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин произвел кадровые перестановки в МВД, СКР, ФСИН и МЧС. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Освобождены от должности генерал-лейтенант полиции, начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, генерал-лейтенант, руководитель Следственного управления СКР по Приморскому краю Сергей Бобровничий, а также генерал-майор внутренней службы, начальник управления ФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов.

Кроме того, занимаемых должностей лишились прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова, генерал-майор полиции, первый замначальника Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя Сергей Жевлакович, прокурор Чувашской республики Сергей Легостаев, генерал-майор внутренней службы, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков.

Начальник Главного управления МВД по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников, начальник управления МВД по Вологодской области, генерал-майор полиции Виталий Федотов, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР, генерал-майор юстиции Александр Филин, начальник Главного управления МВД по Нижегородской области, генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, первый замглавы Следственного управления СКР по Забайкальскому краю, полковник юстиции Рузиля Шелест, начальник управления ФСИН по Мордовии, генерал-майор Рамазан Ягьяев также были освобождены от должностей.

Этим же указом глава государства произвел ряд назначений. В частности, руководителем Главного следственного управления СКР был назначен генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев.

Кроме того, начальником управления ФСИН по Самарской области назначен генерал-лейтенант Рамиз Алмазов, директором департамента оперативного управления МЧС - генерал-майор Анатолий Елизаров, полковник юстиции Андрей Неупокоев - замглавы управления МВД по Новосибирской области - начальником Главного следственного управления.

Начальником научно-технического управления МЧС президент назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Смирнова, начальником Главного управления МЧС по Краснодарскому краю - полковника Александра Тарарыкина.

На пятилетний срок глава государства назначил прокурором республики Ингушетия Андрея Васильченко, а руководителем Следственного управления СКР по Кировской области - полковника юстиции Айрата Ахметшина.