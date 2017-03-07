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Великолукские следователи раскрыли несколько преступлений, связанных с хищением имущества

Следователи МО МВД России «Великолукский» закончили расследование нескольких преступлений, связанных с хищением имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, 9 ноября 2016 года безработный, ранее судимый 29-летний мужчина решил заработать преступным путем. Он вспомнил, что летом гостил у своего знакомого на даче в одном из садоводческих товариществ Великолукского района, откуда он решил похитить и продать инструмент. На такси злоумышленник приехал в садоводческое товарищество. Убедившись, что хозяев в доме нет, он  созвонился со своим знакомым и попросил его помочь перевезти инструмент с дачи домой.  Тот, ничего не подозревая, согласился.

И  10 ноября 2016 года злоумышленник вместе со своим  приятелем, который ничего не знал о преступных намерениях товарища, приехал на место. Обвиняемый проник в дом и похитил   бензопилу, углошлифовальную машинку, аккумуляторную дрель, шуроповерт, строительный фен, перфоратор, шлифовальную машину, электрорубанок, электролобзик, сварочный  аппарат, циркулярную пилу. Причиненный им ущерб составил 50 тыс.  500 рублей. Похищенное он перенес в машину. 

Этот же мужчина 16 декабря гостил  у родственников в деревне Полибино. Собираясь уезжать, он решил похитить из бани соседа сварочный аппарат, который видел ранее. Примерно в 18:30 через незапертую дверь злоумышленник проник в помещение бани и совершил кражу сварочного аппарата стоимостью 7 тыс. рублей. Его он перевез в  Великие Луки, где и продал. 

Днём 11 января 2017 года злоумышленник катался на машине вместе с  23-летним молодым человеком. В деревне Лычево Великолукского района он предложил зайти  поговорить к его знакомому. Обнаружив, что  дома никого нет, они решили  совершить кражу. Через окно проникли в помещение и похитили  телевизор стоимостью 10 тыс. рублей. Однако их с поличным  задержали сотрудники полиции.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательная база, допрошены свидетели, проведены криминалистические экспертизы. В ходе обысков полицейские изъяли похищенное имущество и вернули его потерпевшим.  Обвиняемые признались в содеянном. С ними была организована проверка показаний на местах  совершения преступлений.

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