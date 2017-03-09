В Великих Луках разбили котлован для будущего физкультурно-оздоровительного комплекса

16:55, 09 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках на переулке Пескарева идет разбивка котлована под будущий физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по физкультуре и спорту администрации города.

На стройплощадку сделаны два въезда, установлены ворота и бытовка, где будет располагаться штаб строительства. Заказчиком объекта является ООО «Газпром инвестгазификация», подрядчик – ООО «Техгазмонтаж».

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен как для ежедневных занятий спортом, так и для проведения соревнований. В нем предусмотрены два бассейна размерами 25х16 метров и 16,6х8 метров, зона спортивных и тренажерных залов, где будут располагаться тренажерный зал, зал для подготовительных занятий и залы для групповых занятий.

На ледовой площадке размером 60 на 30 метров можно будет кататься на коньках и играть в хоккей. Что немаловажно, все это будет доступно и для маломобильных групп населения.