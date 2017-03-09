0
17:32
Светлана Петрова: Выплаты за рождение первенца должно хватить на первый взнос за ипотеку
17:17
Определен состав жюри конкурса «Мистер Псков 2017»
16:36
В Пскове через несколько дней вскроется река Великая
16:14
В 2018 году в Пскове остановят водозабор из реки Великой
16:05
Новая школа должна стать флагманом в образовании города - Иван Цецерский
15:10
В Псковской области введут специальную меру соцподдержки при рождении первенца
14:37
1 и 2 апреля в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
Еще новости
Общество

В Пскове приступили к уборке песка с улиц

9 марта управляющие компании Пскова на еженедельном совещании в Управлении городского хозяйства получили рекомендации по уборке песка во дворах многоквартирных домов города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

«До 1 апреля необходимо убрать тот песок, которым зимой проводились противогололедные обработки дворовых территорий. С учетом переменчивой погоды, периодических отрицательных температур управляющие компании продолжают складировать песок во дворах в открытом виде. Во избежание его разлетания при сильном ветре рекомендуем укрыть места хранения», - обратились к коммунальщикам специалисты УГХ.

Поручение по уборке песка с улично-дорожной сети Пскова получили и подрядные организации, работающие по муниципальным контрактам. При положительных температурах атмосферного воздуха рекомендовано производить очистку лотковой части дорог с вывозом песка и мелкого мусора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Светлана Петрова: Выплаты за рождение первенца должно хватить на первый взнос за ипотеку
09 марта 2017
Светлана Петрова: Выплаты за рождение первенца должно хватить на первый взнос за ипотеку 1
Определен состав жюри конкурса «Мистер Псков 2017»
09 марта 2017
Определен состав жюри конкурса «Мистер Псков 2017»
В Пскове через несколько дней вскроется река Великая
09 марта 2017
В Пскове через несколько дней вскроется река Великая
В 2018 году в Пскове остановят водозабор из реки Великой
09 марта 2017
В 2018 году в Пскове остановят водозабор из реки Великой 2
Новая школа должна стать флагманом в образовании города - Иван Цецерский
09 марта 2017
Новая школа должна стать флагманом в образовании города - Иван Цецерский 1
В Псковской области введут специальную меру соцподдержки при рождении первенца
09 марта 2017
В Псковской области введут специальную меру соцподдержки при рождении первенца
1 и 2 апреля в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»
09 марта 2017
1 и 2 апреля в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO» 1
В ямочном порядке: ПАИ-live с Алексеем Захаровым (ВИДЕО)
09 марта 2017
В ямочном порядке: ПАИ-live с Алексеем Захаровым (ВИДЕО)

Идет загрузка...