В Пскове приступили к уборке песка с улиц

16:18, 09 марта 2017, ПАИ

9 марта управляющие компании Пскова на еженедельном совещании в Управлении городского хозяйства получили рекомендации по уборке песка во дворах многоквартирных домов города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«До 1 апреля необходимо убрать тот песок, которым зимой проводились противогололедные обработки дворовых территорий. С учетом переменчивой погоды, периодических отрицательных температур управляющие компании продолжают складировать песок во дворах в открытом виде. Во избежание его разлетания при сильном ветре рекомендуем укрыть места хранения», - обратились к коммунальщикам специалисты УГХ.

Поручение по уборке песка с улично-дорожной сети Пскова получили и подрядные организации, работающие по муниципальным контрактам. При положительных температурах атмосферного воздуха рекомендовано производить очистку лотковой части дорог с вывозом песка и мелкого мусора.