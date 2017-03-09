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Общество

«Псковэнерго» повысит надежность электроснабжения Островского района

В этом году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» заменит аккумуляторные батареи на двух подстанциях 110 кВ в Островском районе  - ПС «Воронцово» и ПС «СОМ» (бывшая ведомственная подстанция завода сухого обезжиренного молока).  Работы по замене аккумуляторных батарей, выработавших свой ресурс, будут производиться  в ближайшее время. Новые батареи уже закуплены, они требуют меньших эксплуатационных затрат, более долговечны и экологичны, чем прежние. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Аккумуляторные батареи обеспечивают работу устройств релейной защиты и автоматики, сигнализации, а также средств связи и телемеханики подстанции. В результате замены оборудования заметно возрастет надежность функционирования обоих энергообъектов, которые находятся в эксплуатации порядка 40 лет.

Как пояснили в управлении эксплуатации «Псковэнерго», политика замены отдельных единиц оборудования (некомплексная   реконструкция) направлена на продление жизненного цикла объекта.

Узловая подстанция «Воронцово» имеет сложную схему и находится в транзите 110 кВ Псков – Остров – Воронцово – Опочка – Новосокольники - Псковская ГРЭС – Махновка - Воронцово и также является питающей для подстанций «Крюки» и «Гривы».  Непосредственно она обеспечивает электроснабжение 38 населенных пунктов и ряд социально-значимых объектов, в числе которых Воронцовская школа-интернат, школа в деревне Шики, котельные, детский сад, фармацевтическое предприятие ООО «Хармс» и т.д.   

Подстанция «СОМ» находится в транзите 110 кВ Псков – Остров -  Воронцово - Опочка – Новосокольники и задействована в схеме электроснабжения части города Остров и ещё 32 прилегающих к райцентру  населенных пунктов.

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