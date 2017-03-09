На 15% в Псковской области сократилось количество семей в социально опасном положении

16:38, 09 марта 2017, ПАИ

В прошлом году по сравнению с 2015-м в Псковской области число семей, находящихся в социально опасном положении сократилось на 15,3%. Об этом сообщил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения региона Армен Мнацаканян на заседании коллегии по итогам 2016 года 9 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Армена Мнацаканяна, в регионе проведена паспортизация 80% семей. Также он сообщил, что за год 1 тыс. 77 несовершеннолетних прошли реабилитацию.

В течение года на детский телефон доверия поступили 2 тыс. 459 обращений, в том числе 857 от несовершеннолетних, 31 - от родителей и 1 тыс. 571 – от других граждан.

Он также обратил внимание на то, что общая численность детей-сирот в области сократилась на 5%, а количество детей, нуждающихся в устройстве в семьи, снизилось на 26%. В тоже время с 81% до 85% увеличилось число детей, находящихся на семейных формах воспитания.