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Соцсфера

На 15% в Псковской области сократилось количество семей в социально опасном положении

В прошлом году по сравнению с 2015-м в Псковской области число семей, находящихся в социально опасном положении сократилось на 15,3%. Об этом сообщил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения региона Армен Мнацаканян на заседании коллегии по итогам 2016 года 9 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Армена Мнацаканяна, в регионе проведена паспортизация 80% семей. Также он сообщил, что за год 1 тыс. 77 несовершеннолетних прошли реабилитацию.

В течение года на детский телефон доверия поступили 2 тыс. 459 обращений, в том числе  857 от несовершеннолетних, 31 - от родителей  и 1 тыс. 571 – от других граждан.  

Он также обратил внимание на то, что общая численность детей-сирот в области сократилась на 5%, а количество детей, нуждающихся в устройстве в семьи, снизилось на 26%. В тоже время с 81% до 85% увеличилось число детей, находящихся на семейных формах воспитания.

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