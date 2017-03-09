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Общество

В Великих Луках и Опочке инспекторы ГИБДД вручили цветы женщинам за рулём

В рамках акции «8 марта – в каждый дом» дорожные полицейские из ОМВД России по Великим Лукам и МО МВД России «Опочецкий» поздравили женщин-водителей с праздником весны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках на проспекте Гагарина полицейские организовали специальный праздничный рейд. Они останавливали транспортные средства под управлением представительниц прекрасного пола и вручали им цветы. Не остались без внимания и женщины-пешеходы, которым тоже дарили букеты.

В Опочке женщины за рулём вместо привычной проверки документов услышали от стражей порядка комплименты и слова поздравлений.

При этом госавтоинспекторы не забывали напомнить о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а на прощание вручили женщинам тюльпаны. 

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