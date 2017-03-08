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16 команд приняли участие в городском туре «Белой ладьи» в Пскове

В Пскове состоялся городской турнир всероссийских соревнований по шахматам среди школ «Белая ладья», в котором приняли участие сборные 16 учебных заведений. Об этом  Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области.

Турнир прошёл под руководством главного арбитра соревнований — спортивного судьи второй категории Сергея Арефьева. 

В первый день соревнований на лидерство претендовали лицей №8,  Псковский педагогический комплекс и лицей №10. Первые две школьные команды в первый день соревнований одержали четыре победы, а лицей № 10 — три победы.

Главная судейская коллегия отметила, что 13-я школа Пскова по неизвестной причине выбыла из турнира на второй день соревнований. В результате вместо игровых очков некоторые школы получили просто «плюсы» за неявку команды.

По итогам соревнований места среди призеров распределились следующим образом: школьная команда лицея №8 получила абсолютный результат 7 побед из 7 и заняла первое место. На одну победу отстала от лидера команда Псковского педагогического комплекса, проиграв свой матч только «золотому победителю» со счётом 3,5 на 0,5 очка. Команда лицея №10, уступив командам, занявшим 1-е и 2-е места, оказалась на третьем месте, которое дает право участвовать в финале областных соревнований.

Команда-победительница областного этапа, который состоится в Пскове 25 и 26 марта, отправится на финал всероссийских соревнований. Он пройдет с 1 по 9 июня в Краснодарском крае. С прошлого года к российским командам школьников подключились их сверстники из Китая, Армении, Израиля, Монголии, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

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