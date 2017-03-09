Итоги прошлого года и задачи на текущий псковской соцзащиты обсудили Андрей Турчак и Армен Мнацаканян

18:13, 09 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 9 марта, губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочую встречу с начальником Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Арменом Мнацаканяном. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на встрече обсуждались основные итоги работы социальной сферы региона за 2016 год и планы на ближайшую перспективу. В частности, речь шла о расширении мер социальной поддержки молодых семей, что позволит сделать еще один шаг в реализации демографической программы региона.

Андрей Турчак отметил, что необходимо с точностью до единицы выполнять те социальные обязательства, которые берет на себя управление — прямые социальные обязанности, связанные не только с выплатой заработной платы, но и с так называемым социальным пакетом — теми социальными законами, которые были приняты и действуют на территории региона.

В свою очередь, Армен Мнацаканян считает, что основной итог деятельности Управления — это выполнение всех обязательства по мерам социальной поддержки. «Это по году составляло где-то 3,2 млрд рублей. Это более 40 законов. Получателей — более 300 тыс. человек. И, несмотря на то, что в начале прошлого года мы были вынуждены перенести сроки выплат, мы в график вошли и спокойно сейчас работаем в том режиме, который есть. Самое главное, что мы в 2016-ом году выполнили одну из важных задач — это обеспечение жильем наших детей-сирот. Мы должны были купить 150 квартир, а в итоге закупили 159», - добавил он.

«Я посмотрел по цифрам: за последнюю пятилетку в два раза больше квартир было приобретено, чем за предыдущие пять лет. Это хорошая динамика», - отметил губернатор.

«Я считаю, что это благодаря и вашим усилиям, так как финансирование этой важной задачи у нас не уменьшается. Мы практически 100 млн в год на это закладываем», - обратился к губернатору Армен Мнацаканян.

«Сегодня мы поставили окончательно еще одну подпись в соглашении по обеспечению жильем ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Андрей Анатольевич, я хочу вам доложить, что прежде чем прийти, я подписал двадцать пять свидетельств, которые сегодня наши коллеги заберут в районы», - сообщил начальник Госуправления соцзащиты.

Андрей Турчак спросил, сколько ещё свидетельств осталось выдать. «Всего тридцать четыре в этом году, девять человек пойдут через комиссию», - ответил Армен Мнацаканян.

Губернатор напомнил главный подход к обеспечению ветеранов жильём: «Там, где можно помочь, вы должны помочь». Он также обратил внимание, что подписанные сегодня 25 сертификатов должны быть полностью реализованы до 9 мая.

«Уже сейчас у нас более 4 тысяч человек обеспечены жильем. Конечно, 2016 год был достаточно сложный. Нам перешло много задач, в частности, выплаты компенсаций по капремонту. Мы с Минстроем подписали соглашение, деньги уже поступили и мы начнем обеспечивать ими население, наших бабушек, дедушек, которые подпадают под эту категорию. И, конечно, в 2016 году, мы и наши 64 учреждения выполнили госзадания практически на 100%», - заверил Армен Мнацаканян.

Губернатор спросил, как работает сегодня сеть учреждений соцзащиты в регионе.

«Можно сказать, что те объединения, которые мы провели, сработали на «пять с плюсом»: мы ничего не потеряли, практически все руководители работают и, самое главное, есть потребность в нашей сфере», - ответил Армен Мнацаканян. Он добавил, что существует небольшая очередь в психоневрологические интернаты, но, по его мнению, эта задача разрешима.

Армен Мнацаканян подчеркнул, что благодаря совместным усилиям 2016 год пройден достойно. «Конечно, есть проблемы. Например, выплаты по системе 8 на 10, программа «Молодая семья». На мой взгляд, это один из самых главных инструментов повышения демографической программы. В листе ожидания очень много людей. В этом году, считаю, что мы отработаем, и надеюсь, что объем финансирования чуть-чуть будет увеличен», - добавил он.

В качестве основной задачи на 2017 год Андрей Турчак поставил Армену Мнацаканяну обеспечение полноты и своевременности социальных выплат. «Главное, чтобы сейчас порядок, который принят, не нарушался, чтобы выплаты проводились в полном объеме, в те сроки и по тем обязательствам, которые мы на себя взяли», - заключил он.