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Экономика

Псковские специалисты вернули в Белоруссию овощи и фрукты без сертификатов и маркировки

Псковские специалисты вернули в Белоруссию три партии овощей и фруктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) сотрудники Управления запретили ввоз 3-х тонн свежих яблок, в контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский район) — 1 тонны яблок, томатов и белокачанной капусты.

Причиной запретов стало отсутствие фитосанитарных сертификатов и маркировки на упаковке продукции. Представители владельцев грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

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