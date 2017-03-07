Псковские специалисты вернули в Белоруссию овощи и фрукты без сертификатов и маркировки

17:36, 09 марта 2017, ПАИ

Псковские специалисты вернули в Белоруссию три партии овощей и фруктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) сотрудники Управления запретили ввоз 3-х тонн свежих яблок, в контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский район) — 1 тонны яблок, томатов и белокачанной капусты.

Причиной запретов стало отсутствие фитосанитарных сертификатов и маркировки на упаковке продукции. Представители владельцев грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).