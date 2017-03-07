Украденные у подруги 10 тысяч рублей потратила на спиртное жительница Пустошки

17:00, 09 марта 2017, ПАИ

10 тысяч рублей, украденные у подруги, потратила на спиртное жительница Пустошки. Её задержали сотрудники районного отделения полиции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревню Забелевица Пустошкинского района в гости к своей знакомой приехала 43-летняя безработная, ранее судимая жительница Пустошки. В ходе общения гостья заметила, где 55-летняя хозяйка хранит деньги. 2 марта, когда та ушла по делам, злоумышленница похитила из кошелька женщины 10 тысяч рублей, после чего вернулась в Пустошку. Здесь она потратила украденные деньги на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.