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Политика

Четыре человека уже зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России» в Пскове

Четыре человека уже зарегистрировались для участия в предварительном голосовании  «Единой России» в Пскове для определения кандидатов на сентябрьские выборы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Это юрисконсульт дирекции спортивных сооружений, член партии «Единая Россия» Алексей Форш, менеджер отдела развития бизнеса в АО «Дикси Юг», член партии «Единая Россия» Александр Скала, коммерческий директор ООО «Псков техгаз», член партии «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков  и  директор ООО «Лекор-Инвест», член партии «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников.

Организационный комитет предварительного голосования рассмотрел заявления и документы желающих принять участие в процедуре, и вынес решение о регистрации первых участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва.

Напомним,  организационный комитет проводит прием документов на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы.  Документы от кандидатов, желающих побороться за право быть выдвинутыми от партии на выборах, принимаются в Псковском городском местном отделении Партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9 ежедневно с 28 февраля до 28 апреля (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 18:00. Там же можно ознакомиться с составом организационного комитета, сроками и порядком проведения предварительного голосования, списком необходимых документов для выдвижения. Ответственный за прием документов – Дмитрий Васильевич Мартюшов, телефон 8 (8112)-72-02-95.

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