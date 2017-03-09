Таможенный пост «Убылинка» в Псковской области признан одним из лучших в России

17:55, 09 марта 2017, ПАИ

Таможенный пост «Убылинка» в Пыталовском районе Псковской области (российско-латвийская граница) признан одним из лучших в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Коллектив многостороннего автомобильного пункта пропуска «Убылинка» занял 3 место в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в автомобильном пункте пропуска» конкурса на лучший коллектив таможенных органов Российской Федерации. Впервые работники этого таможенного поста были признаны одними из лучших в Федеральной таможенной службе в 2010 году. По итогам работы за 2009 год коллектив занял 2 место.

«Для всех без исключения должностных лиц Псковской таможни - это высокая оценка труда и, безусловно, стимул к дальнейшему развитию и росту профессионального мастерства всех и каждого. Стремление и впредь совершенствовать свою работу, реализовывать масштабные проекты, продолжать внедрение перспективных технологий и мастерски выявлять нарушения таможенного законодательства приведет коллектив к достижению новых высот. Особую гордость вызывает факт признания таможенного поста одним из лучших за 2016 год – юбилейный год новейшей истории таможенной службы, год 25-летия ФТС России», - отметил и. о. начальника Псковской таможни Роман Бабинов.