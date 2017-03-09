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Общество

Для спасения порховского «Ростка» его временно переведут в районный Центр соцобслуживания

Сегодня, 9 марта, на рабочей встрече с начальником Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Арменом Мнацаканяном глава региона  Андрей Турчак поднял вопрос об оказании помощи благотворительной организации «Росток». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Губернатор спросил, какие меры предполагается принять, чтобы помочь организации, испытывающей сейчас проблемы с финансированием.

«Мы написали ходатайство в ваш адрес, чтобы перевести их в Центр социального обслуживания Порховского района, временно,  чтобы поддержать. Потом надо обязательно включить их в реестр социально ориентированных НКО как требует 442 ФЗ. Дальше они будут действовать также, как и все социально ориентированные некоммерческие организации», - ответил Армен Мнацаканян.

Губернатор поручил глава Госуправления соцзащиты лично держать ситуацию с «Ростком» на контроле, подчеркнув, что дело, которым занимается эта организация, очень важное. «Поддержку в это непростое время нужно им оказать, чтобы они не просто на плаву оказались, а выплыли и дальше могли уже самостоятельно существовать», - заявил Андрей Турчак.

Армен Мнацаканян напомнил, что в прошлом году соцзащита получила новые полномочия – стала органом  по работе с социально ориентированными НКО.  «Задач очень много, но есть и проблемы, я о них докладывал нашему министру. Например, в Пыталовском районе мы запустили конкурс на социальное обслуживание среди НКО, но в итоге аукцион выиграла строительная организация. Это, конечно, недопустимо. Мы в ФАС подали заявление, они попали в список недобросовестных поставщиков. Я считаю, учитывая эти факторы, мы в этом году должны сделать так, чтобы  у нас таких проблем больше не было», - рассказал Армен Мнацаканян.

 Андрей Турчак рекомендовал руководителю соцзащиты лично заниматься этим сектором,  проводить разъяснительную работу, организовывать семинары, чтобы НКО активнее сами заявлялись на участие в конкурсах. «Когда заявок мало, появляются такие окна для недобросовестных участников, вот и все. Должна быть конкуренция, реальная конкуренция, из тех компаний, из тех социально ориентированных НКО, которые себя уже на этом рынке зарекомендовали», - подчеркнул губернатор.

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