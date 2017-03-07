В Пскове двое мужчин разбили витрину магазина и украли спиртное из-за «сухого закона»

17:08, 09 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 9 марта, в Пскове сотрудники Росгвардии задержали двоих молодых людей, которые разбили витрину и украли спиртное из магазина на улице Вокзальной в связи с установленным в регионе запретом на продажу алкоголя до 11:00.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отдела Росгвардии, наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине около 6 утра.

Сотрудники Росгвардии выдвинулись на место происшествия, где продавец рассказала им, что в магазин зашли двое молодых людей и попросили продать им алкоголь. После того, как она пояснила, что спиртные напитки продаются только с 11 часов, злоумышленники разбили витринное стекло и, угрожая женщине осколками, украли несколько бутылок спиртного.

Вскоре подозреваемые были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.