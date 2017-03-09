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Политика

Состоялась рабочая встреча Сергея Перникова с заместителем полпреда президента в СЗФО Анастасией Кузнецовой

9 марта состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова и заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Анастасии Кузнецовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Анастасия Кузнецова в аппарате полномочного представителя курирует вопросы контрольной деятельности и реализации экономической и социальной политики. Особое внимание на встрече уделялось вопросам достижения целевых ориентиров, установленных Указом президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».

Отдельно рассматривалось проведение выездного совещания Ассоциации «Северо-Запад» в рамках ежегодного международного форума приграничных регионов, запланированного в Пскове 17-19 мая.

По итогам встречи стороны согласовали основные направления дальнейшего взаимодействия по решению указанных вопросов.

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