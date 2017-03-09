Глава Пскова провёл приём граждан

18:17, 09 марта 2017, ПАИ

9 марта глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Одним из вопросов стало переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Псковичка, проживающая в муниципальном помещении аварийного фонда, обратилась к главе с просьбой рассмотреть возможность предоставления ей жилья в другом микрорайоне.

Глава города подчеркнул, что программа переселения граждан из ветхих домов на данный момент является одним из приоритетных направлений работы муниципалитета. Он поручил Управлению по учету и распределению жилой площади администрации города рассмотреть и предложить заявительнице другие возможные варианты. Псковичка поблагодарила руководителя города за содействие в решении ее вопроса.