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Общество

Глава Пскова провёл приём граждан

9 марта глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Одним из вопросов стало переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Псковичка, проживающая в муниципальном помещении аварийного фонда, обратилась к главе с просьбой рассмотреть возможность предоставления ей жилья в другом микрорайоне.

Глава города подчеркнул, что программа переселения граждан из ветхих домов на данный момент является одним из приоритетных направлений работы муниципалитета. Он поручил Управлению по учету и распределению жилой площади администрации города рассмотреть и предложить заявительнице другие возможные варианты. Псковичка поблагодарила руководителя города за содействие в решении ее вопроса.

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