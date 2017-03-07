В Гдове петербуржец из ревности избил до смерти сожительницу на глазах у ребёнка

17:47, 09 марта 2017, ПАИ

50-летний житель Санкт-Петербурга обвиняется в избиении до смерти своей 37-летней сожительницы в Гдове на глазах у малолетнего ребёнка. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском следственном управлении Следственного комитета РФ, мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, в ночь на 24 февраля 2017 года в Гдове обвиняемый приревновал сожительницу к соседу и на глазах малолетнего ребенка жестоко избил её, после чего уехал к себе домой. На следующие день потерпевшая скончалась в результате полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и, по ходатайству следствия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.