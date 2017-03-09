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Общество

Событийный календарь на 2017 год выпустили в Псковской области

Информационный туристский центр Псковской области выпустил Событийный календарь региона на 2017 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

В буклете размещена информация о традиционных, ежегодных событиях, в частности, о Пушкинском празднике поэзии, фестивале Crescendo, Международной встрече воздухоплавателей, а также о новых мероприятиях, так как чемпионат России по парашютному спорту и фестиваль искусств людей с особенностями развития «Другое искусство».

Подробнее с календарём можно ознакомиться здесь.

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