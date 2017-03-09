Алина Чернова о мерах по стимулированию рождаемости: Заметный результат дало бы дополнительное пособие на 2-го ребенка или увеличение пособия на 1-го

18:21, 09 марта 2017, ПАИ

«Замечательно, что такая мера появится, но к тому, что она поможет нам выправить демографическую ситуацию, лично я отношусь скептически», - заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации член Общественной палаты Псковской области Алина Чернова, комментируя инициативу региональных властей по введению дополнительных мер соцподдержки для семей, в которых родился первый ребенок.

«Безусловно, любая дополнительная мера поддержки для молодых родителей – это плюс, и подвергать саму идею критике было бы странно. Учитывая, что доходы населения в нашем регионе невелики, то единовременная выплата при рождении первого ребенка может стать для молодой семьи значительным подспорьем. Но, в то же время, есть мнение, что значительно увеличить рождаемость такой мерой нельзя», - пояснила общественница.

По мнению Алины Черновой, «стимулировать женщину к рождению первенца, как правило, не особо и не нужно». При этом «обсуждаемые суммы [20-50 тысяч рублей - ПАИ] объективно несопоставимы с тем объемом трат, которые ложатся на плечи родителей с рождением первого ребенка». К тому же, отметила собеседница ПАИ, «нужно учитывать, что статистически рождаемость на меры по ее стимулированию реагирует со значительным временным лагом».

По мнению члена Общественной палаты Псковской области, «более заметные результаты именно для демографии региона могло бы дать либо дополнительное пособие на второго ребенка либо увеличение ежемесячного пособия на первого ребенка до 1,5 лет». «Хотя, конечно, это были бы совсем другие суммы для бюджета», - добавила Алина Чернова.

Напомним, губернатор Псковской области Андрей Турчак анонсировал поручение по введению меры социальной поддержки при рождении первого ребенка. Об этом он сообщил 9 марта на заседании коллегии регионального управления социальной защиты населения. Рассматривается как финансовая поддержка семей, где появился первенец, так и выделение им земельных участков.