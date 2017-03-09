Путин пригласил Меркель в Москву

19:45, 09 марта 2017, ПАИ

Канцлера Германии Ангелу Меркель ждут с визитом в Москву. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в четверг, 9 марта, сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, в каком состоянии наши отношения. Насколько я понимаю, наша общая задача заключается в том, чтобы отношения полностью нормализовались, а все сложности, с которыми мы сталкиваемся, были бы решены», — сказал Путин, добавив, что власти России постоянно взаимодействуют с руководством Германии.

В свою очередь Габриэль отметил, что у обоих государств «есть все причины для того, чтобы (...) доверять стабильности наших двусторонних отношений». «При наличии всех сложностей перед нами все-таки стоит задача заботиться о мире и стабильности в Европе», — подчеркнул он.

Ранее в четверг по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым Габриэль заявил, что опасается начала новой гонки вооружений в Европе.

В начале февраля он высказал мнение, что возможное сближение между США и Россией могло бы способствовать урегулированию международных кризисов.