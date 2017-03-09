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Общество

Расходы россиян сократились до пятилетнего минимума

Реальные расходы граждан России в феврале текущего года сократились до пятилетнего минимума. Об этом говорится в материалах «Ромир», пишет Газета.ру.

Как стало известно, февральские расходы россиян упали на 3,7%, а с учетом месячной инфляции — почти на 4%.

В годовом выражении расходы в феврале выросли на 1,3%. При учете накопленной инфляции в 4,6% реальные расходы сократились на 3,3%.

«Судя по всему, россияне серьезно решили сэкономить после резкого скачка цен на товары в январе. Так, доля затрат на продуктовые категории в общей корзине расходов снизилась с 53% до 50%», — заявили в «Ромир».

 

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