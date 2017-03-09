Жителям улицы Кузбасской дивизии в Пскове рассказали о предупреждении пожаров

20:12, 09 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 9 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно с заместителем директора ООО УК «Жилсервис» в жилом секторе провели профилактический рейд в целях предупреждения пожаров и их последствий. Рейдом был охвачен жилой сектор, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда было распространено 100 информационных листовок на противопожарную тематику, проведена профилактическая беседа с гражданами многоквартирных домов по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, эксплуатации бытового газового оборудования и предупреждения пожаров в быту, в ходе беседы проинструктировано 16 человек.

Также сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы до граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.