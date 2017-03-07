0
10:40
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
08:44
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
21:54
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
18:07
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»
10:32
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
16:32
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
08:55
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
Еще новости
Происшествия

В пиджаке рязанского школьника взорвался смартфон

Школьник в Рязанской области получил ожог из-за взорвавшегося смартфона, который лежал у него в кармане пиджака. Об этом в четверг, 9 марта, ТАСС сообщили в областном УМВД.

По словам сотрудников ведомства, инцидент произошел 7 марта. Ребенок был госпитализирован с ожогом в Ряжскую больницу, где ему оказали необходимую помощь. «Телефон направлен на экспертизу», — добавили в ведомстве.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего. Производитель и модель взорвавшегося смартфона не уточняются.

Ранее стало известно о нескольких случаях возгорания IPhone 7. Так, в ноябре прошло года смартфон взорвался перед лицом владельца, а в конце сентября пользователь Reddit рассказал, что его iPhone 7 Plus взорвался еще во время доставки и разорвал упаковку.

Также из-за случаев самовозгорания смартфонов компания Samsung объявила, что прекращает производство и продажу смартфонов Galaxy Note 7. Согласно данным аналитиков, Samsung потеряла 17 миллиардов долларов из-за жалоб на устройства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
07 марта 2017
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства 15
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
07 марта 2017
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 18
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»
06 марта 2017
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры» 26
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
04 марта 2017
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
02 марта 2017
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце 3
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
01 марта 2017
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств

Идет загрузка...