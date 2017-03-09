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Общество

Замглавы ФСИН рассказал о реализации нового вида наказания

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко в ходе онлайн-интервью в редакции «Газеты.Ru» рассказал, что три человека, приговоренных к новому виду наказания — принудительным работам, — уже освободились по УДО.

«С 1 января 2017 года открыто четыре таких исправительных центра: в Тюменской области, в Ставропольском крае, в Тамбовской области и в Приморском крае. Кроме того, открыты участки для осужденных к принудительным работам, например, в Республике Башкортостан, в Забайкальском крае, в Самарской области, в Смоленской, Архангельской области, Новосибирской, а также Республике Карелия, там тоже сейчас открывается участок. Уже сейчас мы можем принять в эти центры больше тысячи человек. На сегодняшний день, если не ошибаюсь, десять человек отбывают наказания по всей стране. Три уже отбыло и освободились, причем досрочно, за хорошее поведение», — отметил он.

Принудительные работы назначаются в качестве альтернативы лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. Также эта мера назначается за тяжкое преступление, если оно совершено впервые и если срок не превышает пять лет.

С 1 января 2017 года ФСИН открыла первые четыре исправительных центра и семь участков, которые смогут принять почти 900 осужденных.

Сообщалось, что в исправительных центрах осужденным к принудительным работам запретят алкоголь, игральные карты и нанесение татуировок.

 

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