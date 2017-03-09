Опрос: 1% россиян оплачивают покупки только по карте, треть — исключительно наличными

08:52, 10 марта 2017, ПАИ

1% россиян оплачивают покупки и совершают платежи только по «безналу». Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет Росбалт.

Преимущественно карты, электронные платежные системы, при этом все же используя наличные деньги, применяют при оплате 14% россиян (в Москве и Санкт-Петербурге — 23%, других городах-миллионниках — 20%, в селах — только 6%). В равной степени наличные и безналичные способы оплаты используют 26% всех опрошенных.

Однако для большинства россиян наличные все же имеют приоритет: 32% всегда расплачиваются только «живыми» деньгами, 27% — преимущественно наличными.

Отметим, что среди 60-летних и старше доля граждан, всегда совершающих наличные расчеты, составляет 53%, а среди 18-24-летних — только 17%, среди жителей сел — 43%, а среди москвичей и петербуржцев —14%, среди опрошенных со средним образованием — 46%, а среди обучавшихся в вузах — 17%.

Инициативу по ограничению расчетов наличными деньгами более трех четвертей россиян (80%) считают скорее ущемлением прав граждан, нежели мерой по борьбе с криминалом, взяточничеством, уклонением от уплаты налогов. Противоположного мнения придерживаются 17% всех опрошенных, однако среди тех, кто преимущественно осуществляет безналичные платежи, пользу реализации данного предложения видят 31%.

При этом отвечая на конкретный вопрос, как отнеслись бы к запрету наличных расчетов, если речь идет о сумме свыше 50 тыс. рублей, в поддержку этой идеи высказались 36% опрошенных (среди частых пользователей безналичных платежей эта доля составила 46%), против — 56%. При ответе на открытый вопрос о том, какой суммой следовало бы ограничить наличные расчеты, 59% респондентов назвали ту или иную цифру, и по срединному значению в ряду (проранжированному от наименьшей до наибольшей названной суммы), это 100 тыс. рублей.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30—31 января 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Ранее СМИ сообщали, что Минэкономразвития (МЭР) и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой и обсуждают планы по ограничению оплаты наличными. По словам одного из источников, решений пока никаких нет, на уровень правительства обсуждение не выносилось. Одна из идей — ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения — предмет дискуссии.

Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию: «Здесь существуют разные точки зрения, но практика эта мировая, она себя зарекомендовала позитивно, и движение какое-то, конечно, в ту сторону, так или иначе будет, но темпы, безусловно, зависят от многих факторов».