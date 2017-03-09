0
22:32
Топилин заявил о росте средней зарплаты на 3%
21:08
Комитет Госдумы поддержал законопроект о дачном хозяйстве
20:12
Жителям улицы Кузбасской дивизии в Пскове рассказали о предупреждении пожаров
18:21
Алина Чернова о мерах по стимулированию рождаемости: Заметный результат дало бы дополнительное пособие на 2-го ребенка или увеличение пособия на 1-го
18:06
Елена Полонская: Выплата за первенца необходима
17:32
Светлана Петрова: Выплаты за рождение первенца должно хватить на первый взнос за ипотеку
17:17
Определен состав жюри конкурса «Мистер Псков 2017»
Еще новости
Общество

Комитет Госдумы поддержал законопроект о дачном хозяйстве

Комитет Госдумы по собственности поддержал проект нового базового закона о дачных хозяйствах, передает «Росбалт».

Разработанный правительством РФ законопроект призван заменить действующий закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Среди его основных положений — отказ от такой организационно-правовой формы как садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив. Согласно документу, они смогут преобразоваться в сельскохозяйственные кооперативы. Также предусматривается отказ от следующих организационно-правовых форм: садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство и дачное некоммерческое товарищество. Вместо этого предлагается объединить ведение садоводства и дачного хозяйства в рамках садоводческого некоммерческого товарищества, а ведение огородничества оставить за огородническим некоммерческим товариществом.

Решение о создании товарищества принимается на учредительном собрании не менее, чем тремя гражданами (учредителями), говорится в документе. В товариществе создается реестр членов, который содержит сведения о членах товарищества и кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем которого является член товарищества. К органам товарищества предлагается отнести общее собрание членов товарищества, правление, председателя правления и ревизионную комиссию (ревизора).

Законопроектом также вводится понятие «садовый дом», ныне действующее понятие «жилое строение» исключается. Согласно проекту, для размещения садового дома не потребуется разрешения на строительство. Такой дом должен предназначаться для отдыха и временного пребывания людей и может располагаться на садовом (дачном) земельном участке, говорится в проекте. По еще одной норме садовый (дачный) земельный участок также может использоваться для строительства жилого дома — объекта индивидуального жилищного строительства, пригодного для постоянного проживания граждан.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Топилин заявил о росте средней зарплаты на 3%
09 марта 2017
Топилин заявил о росте средней зарплаты на 3% 3
Комитет Госдумы поддержал законопроект о дачном хозяйстве
09 марта 2017
Комитет Госдумы поддержал законопроект о дачном хозяйстве
Жителям улицы Кузбасской дивизии в Пскове рассказали о предупреждении пожаров
09 марта 2017
Жителям улицы Кузбасской дивизии в Пскове рассказали о предупреждении пожаров
Алина Чернова о мерах по стимулированию рождаемости: Заметный результат дало бы дополнительное пособие на 2-го ребенка или увеличение пособия на 1-го
09 марта 2017
Алина Чернова о мерах по стимулированию рождаемости: Заметный результат дало бы дополнительное пособие на 2-го ребенка или увеличение пособия на 1-го 4
Елена Полонская: Выплата за первенца необходима
09 марта 2017
Елена Полонская: Выплата за первенца необходима 9
Светлана Петрова: Выплаты за рождение первенца должно хватить на первый взнос за ипотеку
09 марта 2017
Светлана Петрова: Выплаты за рождение первенца должно хватить на первый взнос за ипотеку 6
Определен состав жюри конкурса «Мистер Псков 2017»
09 марта 2017
Определен состав жюри конкурса «Мистер Псков 2017» 4
В Пскове через несколько дней вскроется река Великая
09 марта 2017
В Пскове через несколько дней вскроется река Великая

Идет загрузка...