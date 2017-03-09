Лукашенко поручил отвести «майданутым» в Белоруссии отдельную площадь

21:50, 09 марта 2017, ПАИ

В Белоруссии необходимо создать условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых протестов. Об этом в четверг, 9 марта, президент страны Александр Лукашенко заявил на совещании об актуальных вопросах развития страны, передает БЕЛТА.

«На площадь человеку нельзя запретить ходить», — заявил глава государства. По его словам, власти республики не против шествий и демонстраций. Однако для массовых выступлений народу должно быть «отведено свое место». «Определите в городах ту площадь, на которую люди могут прийти и высказать свое мнение», — потребовал Лукашенко.

Он добавил, что на митингах должны присутствовать представители власти. «Но не дай бог этого начальника кто-то там оскорбит. Милиция должна отфиксировать подобное оскорбление и принять жесточайшие меры», — подчеркнул белорусский лидер. Также он отметил, что «майданутые» будут отвечать по всей строгости закона. «Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать провокаторов», — сказал президент. Он заверил, что «Майдана в Белоруссии не будет, для этого нет даже предпосылок».

В феврале в белорусских городах прошли несанкционированные митинги против «налога на тунеядство». Самая крупная акция состоялась в Гомеле, в ней приняли участие до трех тысяч человек. Аналогичное мероприятие состоялось в Минске.

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении полугода жители республики должны уплачивать сбор в размере около 250 долларов в год. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.

Майдан (Евромайдан) — протестные акции, проходившие в ряде городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента.