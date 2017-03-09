Опрос показал, чем больше всего недоволен бизнес в России

09:39, 10 марта 2017, ПАИ

Одной из главных проблем российского бизнеса остается ужесточение конкуренции. Наиболее остро эту тенденцию ощущают в сферах торговли, транспортных услуг и строительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ежегодного опроса «Опоры России».

Так, исследование показало, что большинство респондентов (69%) оценили конкуренцию в своей отрасли как «достаточно сильную и очень сильную». При этом за последние три месяца уровень конкуренции еще усилился, заявили 43% опрошенных. Эту тенденцию отметили представители бизнеса, занятые в сфере недвижимости (83%), услуг связи (75%) и информационных технологий (60%).

По мнению представителей компаний, самый высокий уровень конкуренции наблюдается в таких сферах, как транспорт, СМИ (включая телевидение и радио), связь и недвижимость.

Исследование проводилось в феврале 2017 года. Были опрошены около 1,5 тыс. предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства. Результаты опроса направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для подготовки ежегодного Доклада о состоянии конкуренции в России.