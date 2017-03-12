Работников уголовно-исполнительной системы Минюста поздравляют сегодня

08:57, 12 марта 2017, ПАИ

12 марта работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ отмечают свой профессиональный праздник, пишет сalend.ru.

Он установлен Указом президента РФ от 16 ноября 2010 года №1433. Дата для его учреждения была выбрана не случайно. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России.

Но в действительности начало наложения наказаний в Русском государстве за воровство, убийство, кражу, разбой, ложный донос приписывается X-XV векам. Особенно суровые меры применялись к ворам — каждый мог убить вора, застав его на месте преступления.

«Судебники» 1497 и 1550 годов явились одним из первых законодательных актов в осуществлении политики наказаний российского централизованного государства. Документы свидетельствуют, что наказания приобретали все более жестокий и устрашающий население характер, система штрафов была заменена смертной казнью.

Долгие годы уголовно-исполнительная система находилась в ведомстве Министерства внутренних дел, но, в связи с реформированием государственной системы и переходом к демократическим формам управления, рядом документов был намечен переход уголовно-исполнительной системы в ведомство Министерства юстиции. 8 октября 1997 года gрезидент России Борис Ельцин издал Указ «О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». Через год, 30 октября 1998 года, Правительство РФ приняло Постановление № 1254 «Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», которое стало завершающим этапом в процессе перехода системы исполнения уголовных наказаний из МВД России в Минюст России.

Федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы создаются на территориях субъектов России. Численность сотрудников уголовно-исполнительной системы России составляет более 300 тысяч человек. В задачи специалистов входит оградить законопослушное большинство от различных преступных посягательств и вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан, в полноценное общество.

В день работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции для сотрудников службы проходят различные торжественные мероприятия и праздничные концерты. Лучших работников награждают государственными и ведомственными наградами, поздравляют ветеранов службы и вспоминают тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Приказом ФСИН России № 855 от 10 ноября 2005 года была учреждена ведомственная медаль Федеральной службы исполнения наказаний России — медаль «Ветеран уголовно-исполнительной системы России».