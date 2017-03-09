В Госдуме отвергли законопроект об исламском банкинге

22:11, 09 марта 2017, ПАИ

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который разрешает кредитным организациям заниматься торговой деятельностью для внедрения принципов исламского банкинга. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает РИА Новости.

Документ был внесен депутатом Дмитрием Савельевым из ЛДПР. Он предлагал дать банкам возможность напрямую продавать клиенту необходимый товар, без предоставления займов.

По мнению парламентария, это будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций и формированию новой экономики, основанной уже «не на сырьевых деньгах».

Формирование системы исламского банкинга позволит привлечь в финансовую систему страны деньги мусульман, которых в России насчитывается свыше 15 миллионов человек, отмечает Савельев.

В конце 2016 года в Сбербанке сообщили, что планируют внедрить окна исламского банкинга в Татарстане, также возможна реализация проекта в Башкирии.

В мае заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин заявил, что Банк России и законодательство не готовы к распространению исламского банкинга.

В том же месяце старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Рахамим Эмануилов в комментарии Национальной службе новостей (НСН) выразил мнение, что интегрировать элементы исламского банкинга в традиционную финансовую систему России будет сложно. По его словам, для достижения такой цели необходимо внести слишком много принципиальных изменений, что может в итоге «нарушить единство правового пространства в регулировании экономической и финансово-банковской деятельности».

Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Кредитные организации, работающие по нормам шариата, напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые вкладывают средства.