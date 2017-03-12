День геодезии и картографии отмечается в России 12 марта

10:10, 12 марта 2017, ПАИ

12 марта в России отмечается День геодезии и картографии, пишет сalend.ru.

Праздник был установлен Указом президента Российской Федерации № 1867 «О Дне работников геодезии и картографии» от 11 ноября 2000 года.

В России искусство составления географических чертежей было известно еще в допетровскую эпоху. Например, первый печатный вариант карты Руси — карта Московских земель, датируется 26 января 1525 года. А в 1667 году по приказу воеводы Годунова была составлена карта Сибири, копия с которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве.

Сама же профессия картографа появилась позже — в марте 1720 года в России приказом Петра I были начаты первые картографические съемки.

При Николае I, после основания Пулковской обсерватории, геодезия и картография в России сделали значительные успехи. В это время были проведены такие крупные работы, как измерение дуги меридиана от Лапландии до устьев Дуная и составление трехверстной топографической карты западных губерний, начиная с 1846 года. Листы этой карты стали поступать в продажу при Александре II. При нем же была издана 10-верстная карта Европейской России, а также ряд карт по Азиатской России (Кавказу, Средней Азии). К этому периоду относится возникновение частной картографической деятельности.

Для улучшения качества и эффективности деятельности в этой отрасли, еще в XIX веке в России возникла необходимость решения вопроса о централизации работ по картографии и геодезии. Единая геодезическая служба была образована Декретом СНК РСФСР от 15 марта 1919 года, получившая название Высшее геодезическое управление (ВГУ). С годами структура и подчиненность ведомств, занимающихся вопросами геодезии и картографии в стране, менялись.

В 1992 году была создана Федеральная служба геодезии и картографии России, а в результате последних реорганизаций деятельность в области геодезии и картографии входит в сферу ведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), которая имеет в каждом субъекте РФ свой территориальный орган.

Главными задачами службы на сегодняшний день являются: обеспечение федеральных органов исполнительной власти и иных заинтересованных лиц картографическими материалами и результатами геодезических измерений для решения ряда государственных задач в сфере территориального развития, строительства и инженерных изысканий, управления природными ресурсами, экологии, навигационной деятельности, обороны и безопасности государства. Кроме того, с учетом развития спутниковых и информационных технологий, результаты картографической деятельности призваны обеспечивать инфраструктуру пространственных данных.