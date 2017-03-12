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Общество

В Международный день планетариев псковичам покажут две программы

12 марта отмечается Международный день планетариев (International Day of Planetaria). В Псковском планетарии сегодня в 12:00 будет представлена программа «Приключения на Луне» (для детей 5-8 лет), в 13:00 - «Под небом Планетария» (для старшеклассников), сообщается в группе Псковского планетария в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет сalend.ru, этот праздник имеет европейские «корни», впервые он был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Но, как известно, первенство по созданию аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым — в 1925 году в Йене на заводе Цейса был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль «Планетарий».

Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские «храмы астрономии». А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в шести странах Европы: в Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, России и на Украине.

Цель проведения такого праздника — знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний.

Дата празднования выпадает на воскресенье, близкое ко дню весеннего равноденствия. К своему профессиональному празднику многие планетарии стараются приурочить премьеры новых программ, организовать встречи с интересными людьми и разнообразные конкурсы и викторины.

Напомним, что первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве.

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