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Топилин заявил о росте средней зарплаты на 3%

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин завил, что средняя зарплата в реальном выражении выросла за январь на 3%. «Намечаются все-таки позитивные тенденции»,— подчеркнул глава Минтруда в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ в Госдуме, пишет Коммерсант.

Топилин также отметил, что в 2016 году показатели средней зарплаты продемонстрировали рост в 0,6%. Министр рассказал, что его ведомство рассчитывает провести «мероприятия», в результате которых ожидается «стабилизировать, и выйти на устойчивый рост заработной платы», передает «Интерфакс». По словам Максима Топилина, улучшить показатели позволит выполнение «майских указов» Владимира Путина по повышению зарплат бюджетников.

Министр труда также подчеркнул, что его ведомство рассчитывает уравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум к 2020 году. Однако, по словам Топилина, четкие сроки пока установить невозможно.

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