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Общество

Наблюдать за вербой и ждать подснежников советует народный календарь

12 марта по народному календарю наступил Прокоп Перезимний, Дорогорушитель, пишет сalend.ru.

В этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в VIII веке.

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Зато при хорошей капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев. У охотников были свои приметы: если заяц перебежит дорогу — это к неудаче, а если то же самое сделает собака — беды не будет, но и большого успеха тоже.

Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки распускались с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев, считали люди. Также они ждали подснежников: с их появлением принято было начинать пахоту.

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