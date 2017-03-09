В Израиле под дорогой найдены монеты с изображением Понтия Пилата

22:42, 09 марта 2017, ПАИ

Во время строительства водопровода в Израиле была найдена полуторакилометровая дорога, между камнями которой оказались несколько монет с изображениями римских наместников, включая префекта Понтия Пилата. Об этом сообщает израильский портал Israel Hayom.

Дорога шириной шесть метров была построена две тысячи лет назад и, по-видимому, соединяла находившееся в этом месте римское поселение с магистралью, пролегавшей между Иерусалимом и Елевферополем. Дорога, судя по всему, была построена в годы правления императора Адриана — в этом же регионе был найден его милевой камень. От крупных дорог в то время часто отходили второстепенные, которые вели к поселениям, где выращивались злаки.

Управление древностей Израиля и занимавшаяся раскопками компания решили законсервировать дорогу в интересах общества. Кроме того, она находится недалеко от Тропы Израиля — популярного пешеходного маршрута протяженностью более тысячи километров, пишет Газета.ру.