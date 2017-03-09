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Общество

В России создали новую концепцию онлайн-образования

Российские эксперты в рамках ежегодной глобальной конференции SXSWedu в Техасе представили новую концепцию цифрового образования. Об этом сообщает организатор сессии «Образование будущего: мотивация, основанная на развитии компетенций» «Рыбаков Фонд», пишет Газета.ру.

Проект под названием «Поливерситет» представляет собой агрегатор образовательных курсов, которые предлагаются в зависимости от конкретной профессиональной цели.

Как сообщили разработчики, в рамках экосистемы работодатели могут определить необходимые навыки для кандидатов на требуемые должности, образовательные учреждения — предложить конкретные онлайн-курсы, направленные на развитие этих навыков, а сами соискатели — создать резюме на основе требований компаний.

В свою очередь, платформа «Поливерситета» проанализирует резюме на соответствие указанным параметрам и, если каких-то знаний будет недоставать, порекомендует соответствующие курсы, то есть сама составит индивидуальный учебный план.

По мнению исполнительного продюсера SXSWedu Conference & Festival Рона Рида, насущные вопросы сферы образования в России ничем не отличаются от вопросов, интересующих специалистов в США или Европе. Поэтому, заявил он, решение проблем, с которыми сегодня сталкивается образование, необходимо искать сообща в рамках международного сообщества.

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